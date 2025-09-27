Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Nach lediglich 14 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Illia Hlynianyi das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Havelberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Wilhelm Neumann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

1:1 für 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SSV Havelwinkel Warnau – 65. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Kyrylo Galushyn (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.+1). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Mertes (90. Bauer), Litzenberg (80. Ludwig), Bark, Hlynianyi, Elflein (62. Galushyn), Radke, Böhme, Hadaschik (86. Sumka), Potapenko (77. Gründling), Hoffmann

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (90. Kniestedt), Hilgenfeld (86. Schulz), Bradburn, Büchner, Krause, Otto, Neumann, Bauer (71. Winning), Bäther (63. Paege), Cembala

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107