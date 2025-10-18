Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den Kreveser SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:0) wider.

5:1 – Burger BC 08 I in der Begegnung mit Kreveser SV deutlich souverän

Burg/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Kontrahenten aus Krevese überlegene fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 14 schoss Pascal Thiede das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Denis Neumann (22.) erzielt wurde.

Burger BC 08 I liegt in Minute 22 2:0 vorn

Die Burger schafften es, nochmal zu erhöhen. David Bartel traf in der 23. Spielminute, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Ben Döring, den Ball ins Netz zu befördern und den Krevesern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen, Bartel (66. Rusche), Saage (66. Wegner), Grisgraber, Engel, Thiede (74. Kersten), Neumann, Gramelsberger (46. Wehrmann), Parpart (74. Teege), Siebert

Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche, Pieper (57. Präbke), Thomsen, Rosenkranz, Riemann (46. Bittner), Engelfried, Rosenkranz, Zimmermann, Rathke, Döring

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158