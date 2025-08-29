Fußball-Landesklasse 1: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Burger BC 08 I vor 178 Zuschauern gegen den SV 51 Langenapel mit einem souveränen 6:0 (3:0) durch.

Burg/MTU. 6:0 (3:0) in Burg: Ganze sechs Bälle hat das Team von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Freitag im Tor der Besucher aus Langenapel untergebracht.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Eddie Siebert (23.) erzielt wurde.

Burger BC 08 I baut Vorsprung auf 2:0 aus – 23. Minute

Dann verbuchten die Burger noch einen Erfolg. Marc-Andre Jürgen versenkte den Ball in der 42. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege schoss und traf in Minute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Teege den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (76.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Schlitte (59. Wegner), Neumann, Siebert, Saage (59. Bartel), Thiede (59. Teege), Wehrmann (68. Rusche), Grisgraber, Ulrich (46. Kersten), Jürgen, Engel

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (46. Afanasew), Roese, Atah (58. Glaetzer), Steding, Schulz (64. Stolz), Neuling (70. Scholze), Meyer, Roloff (74. Hahn), Peters, Scheuner

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178