Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem Haldensleber SC ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher des Waldstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

In Minute 20 schoss Max Stadler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Kenneth Hebekerl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC führt nach 59 Minuten 2:0

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Krüger, Mäde, H. Ebel, B. Ebel (46. Grabenberg), Thieke (79. Prokop), Hevekerl, Hebekerl (63. R. Bögelsack), Stadler, Von Ameln (52. B. Bögelsack), Zimmermann (42. Wille)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Schmitz, Winkler (77. Hartmann), Agwu (56. Kowalski), Hoffmann (88. Piontek), Niesel (85. Schöneck), Meyer (62. Piven), Hotopp, Pannier, Schubert

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67