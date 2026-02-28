Fußball-Landesklasse 1: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Salzwedel 09 I vor 184 Zuschauern gegen den SSV 80 Gardelegen II mit einem überragenden 8:0 (5:0) durch.

Salzwedel/MTU. Die Salzwedler haben am Samstag dem Rivalen aus Gardelegen souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Luca Nowak für Salzwedel traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 vorne – Minute 12

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nowak den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:0 verfestigte (88.). Damit war der Triumph der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krubert (59. Thaute), Hentschel, Stolz, Wulff, Burdack, Eisert (59. Krietsch), Nowak, Grabowski, Kreitz, Wazar Hasan

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wolter, Peters (46. Kuthe), Wannagat, Steindorf, Kurpiers, Zausch (59. Houssemeddine), Lübke, Wulfänger, Osmers, Bergener

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184