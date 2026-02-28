Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 31 Zuschauern mit 1:4 (1:2) gegen den Magdeburger SV Börde geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christian-Gabriel Gropius. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (20.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Theele den Ball ins Netz.

Minute 24 SV Seilerwiesen Magdeburg auf Augenhöhe mit Magdeburger SV Börde – 1:1

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Blümel (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte dennoch auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Seegers, Klimm, Stridde, Skorsetz, Meyer (68. Lücke), Gropius, Tamaan (63. Ebeling), Schröder, Theele (77. Schmidt), Rathsack

Magdeburger SV Börde: König – Rhode, Lange, Müller, Lipowski (33. Kreutzer), Brussig (70. Johne), Fritsch, Gallert (77. Boeke), Blümel, Schüßler, Rebone (85. Kircheis)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31