Fußball-Landesklasse 1: An diesem Sonntag hat der SV 51 Langenapel auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Vor 116 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1) gegen Burg eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg, als Denis Neumann für Burg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (54.).

SV 51 Langenapel sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 54

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 51 Langenapel kassierte zweimal Gelb.

Am Ende der Partie sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Teege den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (90.+3). Damit war der Erfolg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Roese (87. Kamga Kamno), Afanasew, Pokorny (65. Bromann), Roloff, Steding, Stolz (79. Olfermann), Beneke, Schulz (77. Atah), Neuling

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen, Grisgraber (62. Rusche), Saage (46. Teege), Thiede (62. Kersten), Neumann, Wehrmann, Schlitte (62. Lichtenberg), Engel (46. Schulz), Siebert, Gramelsberger

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116