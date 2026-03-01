Eine Niederlage für den Rossauer SV besiegelte den 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Michael Adam für Uchtspringe traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Rossauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Dastin Ziems erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Minute 35 Rossauer SV und SV Medizin Uchtspringe im Gleichstand – 1:1

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Loris Bosse den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Uchtspringe sicherte (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Walther (81. B. Meyer), Klein, Elling, C. Worsch, Grimm (85. Hedermann), Wilhelm (78. Kirschling), Ziems, Schumann, Neumann, M. Meyer

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Stoppa, Staykovski, Bosse, Nabizade (83. Langer), Schadow, Brinkmann, Gerhardt, Klukas, Pagels, Adam

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194