Eine Niederlage für die SG Letzlingen / Potzehne besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Möringer Sportverein mit 1:2 (0:1).

Eine knappe Pleite steckt SG Letzlingen / Potzehne gegen Möringer Sportverein ein: 1:2

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Patrick Huch (Möringer Sportverein e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Gardeleger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Marcel Grabau den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

1:1 für SG Letzlingen / Potzehne und Möringer Sportverein – Minute 53

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Paul Schönburg, den Ball ins Netz zu befördern (60.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Lamprecht (54. F. Schlamann), Schulze, Pape, Bock, Wiegmann, Krehl, Grabau, Engler, M. Schlamann, Mertens

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Huch, Schönburg, Mayer (66. Schilling), Bünnig, Rosentreter, Täger, Berr (87. Bade), Köppe, Kumpe, Hutsu

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Zuschauer: 52