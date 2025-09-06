Die NSG Gräfenhainichen errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 50 Zuschauern einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Gräfenhainichen/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 5:2 (3:1) getrennt.

Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Sandro Seidel (14.) erzielt wurde.

14. Minute NSG Gräfenhainichen auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hannusch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 verfestigte (79.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher entschieden. Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Störer (46. Grimm), Schindler, Vetter (46. Thomae), Stockmann, Gebele (46. Kluger), E. A. Brückner, Plonski, L. A. Brückner, Effenberger (46. Hannusch), Jaschinski (76. Zimmermann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kietz, Brand, Marku, Loschwitz, Seidel, Giss, Seelig, Schröter, Kozlowski, Hartung (41. Toldea)

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50