Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem überzeugenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Trainer Steffen Bormann aus dem Spiel mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Eisleben/MTU. Am Freitag haben sich der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:3 (3:1).

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte einmal Gelb ein (23.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Paul Wilfried Wiegand (26.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 26. Minute

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Eisleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede traf in Spielminute 50. Brenzlich wurde die Situation für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Markou traf in Minute 75 zum dritten Mal. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede schoss und traf in Spielminute 75 noch einmal. Brenzlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Marlon Blümel traf in Spielminute 80, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur kurz darauf gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:3 zu festigen (83.). Die Eisleber sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Haase, Beese, Markou (80. Al Khalaif), Rische (46. Neugebauer), Ebert, Fischer (46. Blümel), Knieriem (46. Dubova), Engel, Schmidt, Wiegand (46. Raman)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Theuring (46. Thiede), Geier, Schmidt (46. Kinkal), Valentin, Brach (46. Ebert), Härzer, Röhr (5. Ruß), Krüger, Siebert, Hattwig

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89