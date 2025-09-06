In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:3) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Christian Löbel hat am Samstag vor 39 Zuschauern auf dem Sportplatz 2 Reppichau ganze neun Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 1:9 (1:3).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jannes Hänsel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Die Zerbster konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tim Wollmerstädt der Torschütze (7.).

Minute 7 SG 1948 Reppichau gleichauf mit TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau kassierte einmal Gelb. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Nach wenigen Momenten gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:9 auszubauen (70.). Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Hirschmann, Pelz, Gassner, De Wispelaere (46. Reuter), Stock, Storm, Wollmerstädt, Ehrenberg, Wartemann (53. Müller), (46. Raeck)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Krüger (71. Henning), Nehring, Hahn, Hänsel, Schmitz (25. Syring), Pötzschke, Albrecht, Hanuszkiewicz, Geilich (40. Becker)

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39