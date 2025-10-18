Der SV Liesten 22 errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Paul Langer traf für den SV Liesten 22 in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Salzwedeler konterten in der 42. Minute. Diesmal war Kevin Assmann der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Pause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzwedeler Mannschaft erzielen (67.). Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Müller (90. Beck), V. B. Mateev, Luckmann (87. Häusler), Zurleit (61. M. J. Czaplinski), F. B. Mateev, Langer (62. Hackfurt), Paul, O. A. Czaplinski, Bastian (59. Subke), Glameyer

TuS Wahrburg: Henschel – Heim (67. Aslih), Klipp, Assmann, Schnee, Heyder, Burghard, Radelhof, Schlegel, Rundstedt (67. Rieke), Salemski

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55