Das Hammerprogramm des SCM setzt sich fort. Das Spiel am Donnerstagabend in der Champions League gegen RK Pelister ist die dritte Pflichtaufgabe innerhalb von fünf Tagen. Trotzdem wollen die Grün-Roten auch im sechste Spiel in der Königsklasse siegen.

Das letzte Heimspiel des SCM in der Champions League liegt schon wieder vier Wochen zurück. Ende September wurde dabei Wisla Plock mit 27:26 besiegt.

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg hatten es nach dem Pokalspiel in Dessau-Roßlau (44:34) besonders eilig. Während die Fans beider Teams noch vor der Arena das eine oder andere Getränk zu sich nahmen, machte sich der Mannschaftsbus schon auf den Weg zurück nach Magdeburg. Jede Minute früher zu Hause und im Bett zählt beim SCM in dieser Woche ganz besonders. Schließlich steht schon am Donnerstagabend (20.45 Uhr, Dyn und DAZN) in der Champions League gegen RK Pelister die nächste Aufgabe an. Das dritte Spiel innerhalb von nur fünf Tagen!