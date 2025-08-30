Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem TuS Wahrburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. Wahrburg – Brettin/Roßdorf: Nachdem der TuS Wahrburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Stendaler revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Reinhold Schlegel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

TuS Wahrburg Kopf an Kopf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 49

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Weikert, Rieke, Klipp, Köhn (54. Hallmann), Radelhof, Heyder, Schlegel, Salemski, Wennrich, Leppin (46. Schulz)

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Feuerherdt (46. Zander), Tepper, Lindemann, Kniesche, Papke, Lindemann (57. Harzendorf), Weinheimer (46. Papke), Müller, Schmahl, Dauter

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73