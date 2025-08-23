Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Denis Neumann mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (62.). Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Erik Baas der Torschütze (73.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I sieht sich 0:2 im Rückstand – 73. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Am Ende des Duells sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neumann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Burger entschieden. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – P. Müller (75. Weißbach), Wazar Hasan, Nowak (75. Hentschel), Burdack, Kreitz, A. Müller (77. Krietsch), Al Khelef, Krubert (63. Grabowski), Eisert, Gille

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber (90. Wegner), Siebert (90. Rusche), Jürgen, Saage, Neumann, Baas (80. Bartel), Teege (46. Thiede), Gramelsberger, Ulrich (57. Engel), Schlitte

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220