Eine bittere Schlappe erlitt der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 123 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Frank Papke. Der Trainer von Brettin/Roßdorf musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Vincent Schlitte (Burger BC 08 I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Pascal Thiede (15.) erzielt wurde.

Minute 15: TSV Brettin/Roßdorf I 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte noch einmal Gelb ein. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Lennert Gramelsberger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (75.). Damit war der Triumph der Burger entschieden. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl (83. Gronwald), Tepper, J. Papke, L. Lindemann (60. Harzendorf), Zander (80. Helm), J. P. Feuerherdt, L. Lindemann (46. J. C. Papke), Müller, Dauter, J. Feuerherdt (46. Wicke)

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen (55. Grisgraber), Schlitte, Gramelsberger, Neumann (60. Schulz), Engel, Siebert (70. Baas), Wegner (70. Hasan), Kersten, Thiede, Saage (46. Ulrich)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123