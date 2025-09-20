Dem SV Viktoria Uenglingen glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, die SG Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne durch.

Christian Müller-Bollenhagen (SV Viktoria Uenglingen) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Stendaler konterten in der 34. Spielminute. Diesmal war Jacob Engler der Torschütze.

34. Minute SV Viktoria Uenglingen auf Augenhöhe mit SG Letzlingen / Potzehne – 1:1

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Hunnius, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Arndt (67. Dräger), S. Hunnius, Müller-Bollenhagen, J. Hunnius, Bierstedt, D. Ahrendt, Jandt, B. Hunnius, Pfeiffer, C. Ahrendt

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Daries, Schulze, Lamprecht, Wiegmann, Bock, Mertens, Grabau, Engler, Bock

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43