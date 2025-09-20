Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang dem 1. FC Zeitz ein 5:4 (2:4)-Triumph über den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:4).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Moritz Hofmann für Großgräfendorf traf und in Spielminute 15 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Lennie Kämpfe (19.) erzielt wurde.

Gleichstand. Die Lauchstädter konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Jonas Henze versenkte den Ball in Minute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer nahmen aber nochmal Anlauf. Julius Christopher Rolke traf in Minute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Ali Abdullahi Hassan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der 1. FC Zeitz sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Müller, Kämpfe, Felgenträger, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Brausch (24. Eckardt), Rothe, Rieger, Thäle (30. Flesch), Rolke, Medovkin

SV Großgräfendorf: Deubel – Bunzel (84. Lautenschläger), Ernst, Werner, Meyer (30. Goldschmidt), Tietze, Hofmann, Weniger, Uhlmann (57. Wolf), Geier, Henze

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35