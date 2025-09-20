Der VfB 1906 Sangerhausen II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 17 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer traf für den VfB 1906 Sangerhausen II in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Christoph Eisler (25.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II führt nach 25 Minuten 2:0

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Reiber (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke (90. Strasser), Grüllmeyer, Schröter, Reiber, Baum, Buchhorn, Eisler (75. Kögel), Dietze (75. Halle), Gümül (83. Grübner), Roßner

SV Großgrimma: Schmidt – Witt, Ibrahim (83. Reinhardt), Schneider, Angeli, Göbel, Bauer, Krobitzsch, Pillert (75. Nitzschke), Beyenbach, Wöpe

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17