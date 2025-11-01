Der SV Liesten 22 hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Liesten und Klötze ist mit einer deutlichen 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Philipp Homeier für Klötze traf und in Spielminute 58 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Nick Danny Luckmann (61.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Liesten 22 gegen VfB 07 Klötze I – 61. Minute

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christian Makowka wurde für Davud Saliho eingesetzt und Florian Beck für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite verließen Timm Müller für Rico Gose und Jannik Banse für Paul Homeier den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Paul Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – Subke, V. B. Mateev (78. Beck), Luckmann, Langer, Saliho (75. Makowka), H. Glameyer, Paul, H. Glameyer, Müller, F. B. Mateev

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, Banse (87. Homeier), Wißwedel, Strauß (46. Hetfleisch), Lange, Maihack, Müller (87. Gose), Fuhrmann, Homeier, Gase

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95