Der 1. FC Lok Stendal errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 26 Zuschauern einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Dimonenko den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (23.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg, Lagemann (76. Sawaneh), Schulze (82. Salem Merso), Meinelt, Korbani, Völzke (82. Paschke), Wolff (73. Koshyk), Lauck, Dimonenko, Loock (58. Bordizhenko)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Otremba, Pitschmann, Agte, Bogunski (80. Hollritt), Niemann, Yunashev, Fadjinou (80. Raschauer), Rüger, Michalzik, Raschauer

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26