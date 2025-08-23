Eine bittere Schlappe erlitt der SV Eintracht Salzwedel 09 I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 220 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Erik Baas (73.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Neumann (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Salzwedler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – A. Müller (77. Krietsch), Krubert (63. Grabowski), Burdack, Wazar Hasan, Eisert, Gille, Kreitz, Al Khelef, Nowak (75. Hentschel), P. Müller (75. Weißbach)

Burger BC 08 I: Klötzer – Teege (46. Thiede), Saage, Gramelsberger, Siebert (90. Rusche), Grisgraber (90. Wegner), Baas (80. Bartel), Jürgen, Schlitte, Ulrich (57. Engel), Neumann

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220