Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV 51 Langenapel auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Vor 116 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg am Ende der ersten Halbzeit, als Denis Neumann für Burg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Eddie Siebert (54.) erzielt wurde.

SV 51 Langenapel liegt 0:2 zurück – 54. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte zweimal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Teege den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Burger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roese (87. Kamga Kamno), Neuling, Roloff, Steding, Afanasew, Beneke, Pokorny (65. Bromann), Schulz (77. Atah), Peters, Stolz (79. Olfermann)

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann, Engel (46. Schulz), Schlitte (62. Lichtenberg), Wehrmann, Saage (46. Teege), Siebert, Thiede (62. Kersten), Gramelsberger, Jürgen, Grisgraber (62. Rusche)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116