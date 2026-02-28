Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unglaublichen 8:0 (5:0) fegte das Team des SV Eintracht Salzwedel 09 I den SSV 80 Gardelegen II am Samstag vom Spielfeld.

Salzwedel/MTU. Gleich achtmal hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I am Samstag gegen die Rivalen aus Gardelegen eingenetzt. 8:0 (5:0) für die Salzwedler.

Gleich nach Anpfiff schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt in Minute 12 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nowak den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:0 verfestigte (88.). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel, Eisert (59. Krietsch), Grabowski, Nowak, Wazar Hasan, Kreitz, Burdack, Wulff, Krubert (59. Thaute), Stolz

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wannagat, Zausch (59. Houssemeddine), Peters (46. Kuthe), Lübke, Wolter, Steindorf, Kurpiers, Wulfänger, Osmers, Bergener

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184