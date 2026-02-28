Der SV Seilerwiesen Magdeburg hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 1:4 (1:2).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Magdeburg ist mit einer klaren 1:4 (1:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (20.). Die Magdeburger konterten in der 24. Spielminute. Diesmal war Philipp Theele der Torschütze.

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Blümel (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte dennoch auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Seegers, Stridde, Meyer (68. Lücke), Schröder, Klimm, Theele (77. Schmidt), Gropius, Skorsetz, Tamaan (63. Ebeling), Rathsack

Magdeburger SV Börde: König – Blümel, Lange, Gallert (77. Boeke), Schüßler, Rebone (85. Kircheis), Brussig (70. Johne), Fritsch, Lipowski (33. Kreutzer), Müller, Rhode

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31