Landsberg/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Markus Giss (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte jetzt einmal Gelb (41.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Anthony Weygant der Torschütze (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 45

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Weygant, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Landsberger Mannschaft den Sieg zu bescheren (81.). Die Landsberger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel, Ludwig, Lorenz, Perll, Scheller (21. Weygant), Schneider, Ketzel (79. Schmidt), Hellie (28. Gebhardt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Konicki, Seelig, Seidel (46. Schlömer), Hartung, Schröter (79. Marku), Kaziur, Kozlowski

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32