Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte der JSG Lutherkicker ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Dessauer SV 97.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Caleb Marcellus Dorn (JSG Lutherkicker) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Spieler Nummer 3 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 – 1:1 in Minute 54

In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Lutherkicker musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Zager, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem JSGer Team den Sieg zu verschaffen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Jentzsch, Kautzsch, Grabo, Zager, Zwarg, Mrasek, Henze (44. Jenzsch), Trenkhorst (46. Schneegaß), Mateus, Dorn

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15