Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber SV Medizin Uchtspringe gegen den Kreveser SV ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag auseinander gegangen. 87 Zuschauer sahen das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Brinkmann für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

47. Minute SV Medizin Uchtspringe gleichauf mit Kreveser SV – 1:1

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe musste einmal Gelb hinnehmen.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV, als Rudolph Paul Rosenkranz den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kreveser Team erzielte (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Bosse, Schadow, Adam, Klukas, Langer (58. G. Gerhardt), Brinkmann, Pagels, Wolter, Stoppa, Nabizade

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Nitzsche (73. Bittner), Thomsen, Pieper, Kiebach, Rosenkranz, Präbke, Rosenkranz, Rathke, Döring (88. Riemann)

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87