Der Rossauer SV errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Gianni Schmahl (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Moritz Noack den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (29.).

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Es blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Stefan Wallmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Rossau sicherte (75.). Die Rossauer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Elling, Ziems, Baik, Hannemann (46. Grimm), Brünicke, Nowack, Noack (90. Kalkofen), Wallmann, Rieger, Wilhelm (87. Schmitz)

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl, Kniesche, Dauter (79. Gronwald), Lindemann (61. Zander), Tepper, Müller, Feuerherdt (70. Matthäus), Lindemann, Feuerherdt, Papke (76. Rähse)

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178