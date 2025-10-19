Dem SSV 80 Gardelegen II gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Viktoria Uenglingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gardelegen/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Gardeleger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Uenglingen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von André Stolle, als Norman Lübke für Gardelegen traf und in Spielminute 79 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Minute 90+5: SSV 80 Gardelegen II baut Führung auf 2:0 aus

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen II noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Joel Härting (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Osmers, Lenz, Köhler (39. Giesecke), Wulfänger, Kuthe, Zausch, Bergener (81. Majewski), Härting, Kurpiers, Lübke (90. Reiner)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Jandt, Ahrendt, Hunnius, Hunnius, Arndt, Bierstedt, Paulsen, Pfeiffer, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Ahrendt

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48