Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 63 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 geboten. Die Gardeleger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Langenapel durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Salzwedeler revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Florian Roese erzielt.

48. Minute SG Letzlingen / Potzehne gleichauf mit SV 51 Langenapel – 1:1

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Stefan Saluck den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (64.). Damit war der Sieg der Gardeleger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann, D. Mertens, A. Bock, Schulze, Krehl (65. Daries), Engler, Pape (75. Schlamann), M. Bock (50. Saluck), Grabau, O. L. Mertens (86. Klement)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Atah (88. Nematov), Roloff (70. Kamga Kamno), Roese, Neuling, Schulz, Bromann (88. Hahn), Peters, Vierke (70. Afanasew), Pokorny (88. Scholze)

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63