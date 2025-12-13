Der SG Letzlingen / Potzehne glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger schlugen die Gäste aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän.

Schon kurz nach Spielstart schoss Jacob Engler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Gardeleger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Florian Roese der Torschütze (48.).

1:1 für SG Letzlingen / Potzehne und SV 51 Langenapel – Minute 48

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Saluck, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (64.). In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Krehl (65. Daries), Grabau, Wiegmann, A. Bock, Engler, Pape (75. Schlamann), M. Bock (50. Saluck), D. Mertens, O. L. Mertens (86. Klement), Schulze

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (88. Hahn), Pokorny (88. Scholze), Vierke (70. Afanasew), Neuling, Meyer, Peters, Roese, Atah (88. Nematov), Schulz, Roloff (70. Kamga Kamno)

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63