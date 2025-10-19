Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SSV 80 Gardelegen II vor 48 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 48 Besuchern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 geboten. Die Gardeleger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Uenglingen durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Norman Lübke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (79.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

95. Minute: SSV 80 Gardelegen II liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Am Ende des Duells sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Joel Härting den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+5). Damit war der Sieg der Gardeleger gesichert. Die Gardeleger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Zausch, Osmers, Kurpiers, Bergener (81. Majewski), Lenz, Lübke (90. Reiner), Köhler (39. Giesecke), Wulfänger, Kuthe, Härting

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Paulsen, Ahrendt, Pfeiffer, Jandt, Hunnius, Bierstedt, Arndt, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Ahrendt, Hunnius

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48