Der SV 51 Langenapel errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 52 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Die 52 Besucher auf dem Sportplatz Langenapel haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedeler besiegten das Team aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Peters für Langenapel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. In der zweiten Halbzeit setzte Langenapel noch einen drauf: In Minute 76 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Peters.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Marcel Peters kickt SV 51 Langenapel in 2:0-Führung – Minute 76

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS Wahrburg musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (90.+4). Der SV 51 Langenapel sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (81. Kamga Kamno), Stolz, Meyer, Beneke (46. Pokorny), Afanasew (79. Neuling), Roese, Vierke, Roloff, Peters, Schulz

TuS Wahrburg: Schmidt – Salemski (46. Schulz), Assmann, Heim, Wennrich, Schnee (62. Klipp), Radelhof, Werle (81. Wennrich), Rundstedt, Burghard, Schlegel

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52