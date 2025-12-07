Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV 51 Langenapel vor 52 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Wahrburg freuen.

Salzwedel/MTU. Die 52 Besucher auf dem Sportplatz Langenapel haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedeler besiegten die Gäste aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Marcel Peters das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Das zweite Tor konnten die Salzwedeler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Peters den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Doppelpack von Marcel Peters bringt SV 51 Langenapel 2:0 in Führung – Minute 76

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS Wahrburg kassierte noch zweimal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem SV 51 Langenapel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Roese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Salzwedeler entschieden. Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff, Bromann (81. Kamga Kamno), Vierke, Schulz, Roese, Beneke (46. Pokorny), Meyer, Peters, Stolz, Afanasew (79. Neuling)

TuS Wahrburg: Schmidt – Heim, Burghard, Assmann, Salemski (46. Schulz), Schnee (62. Klipp), Radelhof, Schlegel, Werle (81. Wennrich), Wennrich, Rundstedt

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52