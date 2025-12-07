Kein Punktgewinn für VfL Halle 96: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Halle/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Halle eine Niederlage gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach Anpfiff schoss Davidson Tomás Cabral das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (30.). Das Gegentor konnten die Halberstädter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Silvio Rust den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

VfL Halle 96 Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 61

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Halberstädter Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Bölke, Hüttig, Marks, Lubsch (77. Pessel), Jagupov, Cabral, Jagatic, Kurti (68. Borval), Haese, Oikonomidis

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Ertmer (90. Hujdurovic), Heinrich, Zeidler, Rust, Hackethal, Kuffner Sandri, Grzega, Huber, Klaschka (70. Kühnhardt), Stobbe

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98