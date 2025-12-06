Der VfB 1921 Krieschow errang am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 186 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz waren den Gästen aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Jannis Fuchs das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Andy Hebler den Ball ins Netz (14.).

VfB 1921 Krieschow führt nach 14 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (81.). Damit war der Erfolg der Kolkwitz gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Bittroff, Pereira Rodrigues, Raak (73. Zurawsky), Seibt (61. Michalski), Hebler (73. Stephan), Fuchs, Dreßler (46. Knechtel), Gerstmann, Pahlow (84. Zizka), Grimm

1. FC Lok Stendal: Poser – Scheffler, Knoblich (80. Konieczny), Schleicher, Kaschlaw, Mahrhold (70. Matiiv), Masuth (85. Kovalov), Witte (70. Pfeiffer), Schaarschmidt, Stark, Schulze (70. Ilchenko)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186