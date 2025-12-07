Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Zeitz und SG Döllnitz am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Zeitz/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Julius Christopher Rolke für Zeitz traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Lio Xavier Ofiara den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Zeitz gegen SG Döllnitz – 75. Minute

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Döllnitz e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Ben Bültermann den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Schkopauer Team errang (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Thäle (66. Abdullahi Hassan), Müller (60. Eckardt), Felgenträger, Rothe, Reiche (24. Medovkin), Rolke, Schubert

SG Döllnitz: Petzold – Querfeld, Harmatha, Seifert (30. Trisch), Lizon, Ofiara, Bültermann, Eckert, Voigt

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38