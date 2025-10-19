Kantersieg für den SV 51 Langenapel: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal II einfahren. Vor 106 Zuschauern gewann das Team 7:0 (6:0).

Salzwedel/MTU. Gleich siebenmal hat der SV 51 Langenapel am Sonntag gegen die Rivalen aus Stendal eingenetzt. 7:0 (6:0) für die Salzwedeler.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). In Minute 19 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jan-Hendrik Bromann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Bromann (28.) erzielt wurde.

Doppelpack von Jan-Hendrik Bromann bringt SV 51 Langenapel 2:0 in Führung – Minute 28

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur vier Spielminuten darauf konnte Kamga Kamno (Langenapel) den Ball erneut über die Linie bringen (48.). Mit 7:0 gingen die Salzwedeler als Sieger vom Platz. Die Salzwedeler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Beneke (74. Pokorny), Afanasew, Bromann (68. Atah), Peters, Vierke (62. Glaetzer), Schulz, Roloff (62. Hahn), Kamga Kamno (74. Schwerin), Stolz

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Schreiber, Mohamed, Korbani, Kovalov, Handge, Dimonenko, Merso Rasho, Bordizhenko, Friedebold, Handge

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106