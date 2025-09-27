Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Gordon Krause und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen den SV 51 Langenapel – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Salzwedler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Hishyar Wazar Hasan der Torschütze (33.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt in Minute 33 2:0 vorn

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (54.). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan (75. A. Müller), Wulff, Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz, Burdack, Hentschel (66. Weißbach), Stolz, Galkowski, Nowak, P. Müller (86. Koch)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Stappenbeck (77. Glaetzer), Roloff (46. Stolz), Peters, Roese, Schulz, Afanasew (46. Scheuner), Neuling, Bromann (84. Hahn), Meyer, Steding (55. Atah)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207