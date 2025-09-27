Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV GOLPA vor 49 Zuschauern über einen soliden 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I freuen.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (2:1).

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Julian Schmidt (26.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Es blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Simon Frank Thiecke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 verfestigte (77.). Damit war der Sieg der Möhlauer gesichert. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – J. Schmidt (87. Bilau), Reichmann, Thiecke, Micklisch, Reiche (70. Neuwirth), Neumann, Krause, Schröter (77. Rieschick), L. F. Schmidt, Burmeister (80. Werner)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Kieseler, Dieckow (86. Hulwa), Bittner, Markert (59. Schlichting), Merkel, Akbari, Eckersberg, Kamschütz (59. Yousef), Abaszada

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49