Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Illia Hlynianyi für Bitterfeld-Wolfen traf und in Spielminute 14 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Havelberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Wilhelm Neumann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen SSV Havelwinkel Warnau – 65. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kyrylo Galushyn, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Bitterfeld-Wolfener Team den Sieg zu bescheren (90.+1). Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Elflein (62. Galushyn), Bark, Hlynianyi, Böhme, Mertes (90. Bauer), Litzenberg (80. Ludwig), Hadaschik (86. Sumka), Potapenko (77. Gründling), Hoffmann, Radke

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Otto, Bauer (71. Winning), Hutyra (90. Kniestedt), Krause, Hilgenfeld (86. Schulz), Büchner, Bradburn, Neumann, Bäther (63. Paege), Cembala

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107