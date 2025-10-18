Der SV Liesten 22 errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

SV Liesten 22 und TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Pause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Salzwedeler Elf erzielen (67.). Der SV Liesten 22 hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Zurleit (61. M. J. Czaplinski), O. A. Czaplinski, Luckmann (87. Häusler), Bastian (59. Subke), V. B. Mateev, Langer (62. Hackfurt), Glameyer, Paul, F. B. Mateev, Müller (90. Beck)

TuS Wahrburg: Henschel – Heim (67. Aslih), Rundstedt (67. Rieke), Klipp, Radelhof, Burghard, Heyder, Schnee, Assmann, Schlegel, Salemski

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55