Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 152 Fans mit 1:4 (0:0) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

SV 1889 Altenweddingen verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen Eilslebener SV

Sülzetal/MTU. Vor 152 Zuschauern hat sich das Team von Lukas Hering mit 1:4 (0:0) gegen Eilsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rene Hasse (Eilslebener SV) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Hasse (75.) erzielt wurde.

SV 1889 Altenweddingen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 75

Der Siegeszug der Eilslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Fabian Dilge im gegnerischen Tor. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Richter (Altenweddingen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (87.). Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Dethlefsen, Schwarz, Schlieter (81. Tschepe), Mootz (60. Richter), Zywotek, Selent (75. Thielecke), Winkelmann (81. Gumtz), Harnau, Deike (60. Rein), Schubert

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (63. Köhler), Reber, Falk, Bach (63. Hasse), Jakobs (79. Willms), Matthies (63. Bockwoldt), Sengewald, Pruhs, Badeleben (63. Hampel), Haus

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152