Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz- Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Santersleber gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stern.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Groß Santersleben I liegt in Minute 85 2:0 vorn

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (85.). Die Santersleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, C. Madaus, Otto (70. Habibi), Adjioski, Tafere, Hahn, Fateh, Lange, Qorbani, Al Houri (53. Eftindjioski)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (79. Moushfiq), Hennings, Felgenhauer, Graupner, Riedel, Wildenhof, Telge (68. Pfitzner), Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Unger, Böttcher (46. Janik)

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51