Ergebnis 8. Spieltag SV Groß Santersleben I gewinnt daheim mit 2:0 gegen Roter Stern Sudenburg
Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.
Groß Santersleben/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz- Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Santersleber gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stern.
In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Groß Santersleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 8
SV Groß Santersleben I liegt in Minute 85 2:0 vorn
Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (85.). Die Santersleber sicherten sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, C. Madaus, Otto (70. Habibi), Adjioski, Tafere, Hahn, Fateh, Lange, Qorbani, Al Houri (53. Eftindjioski)
Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (79. Moushfiq), Hennings, Felgenhauer, Graupner, Riedel, Wildenhof, Telge (68. Pfitzner), Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Unger, Böttcher (46. Janik)
Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51