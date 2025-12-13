Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 180 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I geschlagen geben musste.

SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Liesten und Salzwedel ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Liesten 22 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 86

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukasz Koneczek wurde für Viktor Branimirov Mateev eingesetzt und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite verließen Marius Wulff für Elias Lennard Horn und Hishyar Wazar Hasan für Eliah Samuel Riethmüller den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Elias Lennard Horn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (86.). Damit war der Sieg der Salzwedler gesichert. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – H. Glameyer, V. B. Mateev (46. Koneczek), F. B. Mateev, Paul, Subke (25. O. A. Czaplinski), M. J. Czaplinski (73. Bastian), Müller (83. Saliho), H. Glameyer, Luckmann, Langer (63. Hackfurt)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Al Khelef, Burdack, Gille, Hentschel, Nowak (90. Ali), Eisert, Grabowski, Wulff (57. Horn), Wazar Hasan (63. Riethmüller)

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180