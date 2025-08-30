Dem SV Medizin Uchtspringe glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Rossauer SV mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Rossau durch.

Spieler Nummer 21 (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Uchtspringer waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde ein weiteres Tor durch Michael Adam erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Minute 45: SV Medizin Uchtspringe baut Führung auf 2:0 aus

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Manuel Stoppa den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Uchtspringer entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Pagels, Adam, Gerhardt (66. Lübke), Staykovski, Klukas (90. Wojahn), Kölsch (71. Nabizade), Stoppa, Rostomyan (80. Wiemann), Schadow

Rossauer SV: Benecke – Baik, Noack, Hannemann, Elling, Nowack, Rieger, Brünicke (87. Worsch), Henel, Ziems, Wilhelm

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79