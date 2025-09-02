Publikumsliebling Coco Gauff ist bei den US Open raus. Eine andere amerikanische Tennisspielerin hingegen trennen nur noch zwei Siege vom Titel. Jessica Pegula ist bisher unantastbar.

New York - Vorjahresfinalistin Jessica Pegula stärkt bei den US Open die Hoffnungen der amerikanischen Tennis-Fans auf eine nächste heimische Siegerin. Dank eines souveränen 6:3, 6:3 gegen die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien steht die Weltranglisten-Vierte in New York erneut im Halbfinale. Die 31-Jährige ist im gesamten Turnierverlauf noch ohne Satzverlust.

In der Vorschlussrunde könnte es nun zu einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels kommen, sollte sich die belarussische Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka in der deutschen Nacht zu Mittwoch gegen die Tschechin Marketa Vondrousova durchsetzen.

Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova hat als zweite amerikanische Hoffnungsträgerin ebenfalls noch die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. 2023 hatte sich US-Publikumsliebling Coco Gauff, die sich diesmal im Achtelfinale verabschiedete, als Champion in die US-Open-Geschichte eingetragen.