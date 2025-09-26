Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem SV Medizin Uchtspringe ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer schlugen das Team aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Uchtspringe noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor durch Zohrab Rostomyan erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe mit 2:0 vorne – Minute 50

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Patrick Huch den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Möringer erlangte (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Staykovski, Pagels (59. Wolter), Brinkmann (83. Wiemann), S. Ziesmann, Stoppa, Klukas (90. Lübke), Rostomyan (71. Kölsch), Schadow, Adam, Bosse

Möringer Sportverein: Bauer – Kumpe (65. Prüfer), Schönburg, Täger, Schilling, Huch (86. Bade), Müller, Köppe, Wendt, Bünnig (80. Eggert), Hutsu

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217